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29 Aralık 2020 Salı 20:21 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan son dakika aşı açıklaması: Yarın sabah burada

Bakan Koca'dan son dakika aşı açıklaması: Yarın sabah burada

Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısıyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Çin'den gelmesi beklenen aşısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz. "

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