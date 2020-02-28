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Türk ve Rus heyetler Ankara'da bir araya geldi

Türk ve Rus heyetler Ankara'da bir araya geldi

İdlib'de çözüm için Türk ve Rus heyetleri arasında Ankara'da yapılan görüşmelerin üçüncü turu başladı. Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyet, önceki gün İdlib konusunda 3'üncü tur görüşmeleri kapsamında Ankara'ya geldi.

Dışişleri, askeri ve istihbarat mensuplarından oluşan heyet, Türk heyet ile ilk görüşmeyi aynı gün, ikinci görüşmeyi de dün Dışişleri Bakanlığı'nda yaptı. Rus heyet, İdlib'de dün gerçekleşen 33 askerin şehit olduğu hava saldırısının ardından bugün Dışişleri Bakanlığı'nda, Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyet ile yeniden bir araya geldi. Görüşme sırasında bakanlık önünde ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

 

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