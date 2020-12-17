Türk Hava Kuvvetleri Mavi Vatan görevinde: Oruç Reis sismik araştırma gemisine 737 saat saat koruma sağladılar

Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan'da koruma ve kollama görevi icra eden Türk Hava Kuvvetleri'nin MTA Oruç Reis sismik araştırma Gemisi’ne Doğu Akdeniz’de 737 saat 30 dakika uçuş ve 134 sorti ile koruma sağladığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamya göre, "F-16’lar 62 sorti ile 166 saat 30 dk. Siyah küçük kare HİK (E-7T) uçaklarımız 67 sorti ile 544 saat 40 dk., Siyah küçük kareKC-135R tanker uçaklarımız 5 sorti ile 26 saat 20 dk havada görev yaptı." denildi.

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