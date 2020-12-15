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  • TSK'dan Somali Deniz Kuvvetleri'ne destek: Uygulamalı deniz eğitimleri icra edildi
15 Aralık 2020 Salı 17:11 | Son Güncelleme:

TSK'dan Somali Deniz Kuvvetleri'ne destek: Uygulamalı deniz eğitimleri icra edildi

TSK'dan Somali Deniz Kuvvetleri'ne destek: Uygulamalı deniz eğitimleri icra edildi
AKSAM.COM.TR

Milli Savunma Bakanlığı, Somali Dz.K.K.lığına hibe edilen Nekton botlar ile 12-13 Aralık tarihleri arasında Somalili askerlerin katılımıyla uygulamalı deniz eğitimlerinin icra edildiğini açıkladı.

Türkiye, Somali'de alt yapı çalışmalarının yanında ordusunun modernizasyonu ve eğitimleri konusunda da yardımda bulunuyor. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı, Dz.K.K.lığına hibe edilen Nekton botlar ile 12-13 Aralık tarihleri arasında Somalili askerlerin katılımıyla uygulamalı deniz eğitimlerinin icra edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eğitimler Türk firması tarafından işletilen ve Mogadişu limanında hizmet veren Hacı Aziz römorköründe gerçekleştirildi." denildi.

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