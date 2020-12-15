TSK'dan Somali Deniz Kuvvetleri'ne destek: Uygulamalı deniz eğitimleri icra edildi

Türkiye, Somali'de alt yapı çalışmalarının yanında ordusunun modernizasyonu ve eğitimleri konusunda da yardımda bulunuyor. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı, Dz.K.K.lığına hibe edilen Nekton botlar ile 12-13 Aralık tarihleri arasında Somalili askerlerin katılımıyla uygulamalı deniz eğitimlerinin icra edildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eğitimler Türk firması tarafından işletilen ve Mogadişu limanında hizmet veren Hacı Aziz römorköründe gerçekleştirildi." denildi.

Üstün yetenekleriyle dikkat çekiyor: "Mavi Vatan"ın gözcüsü yerli SİDA denize iniyor

Türk savunma sanayisi ABD yaptırımlarına karşı tek yumruk: "Yaptırım Türkiye için sadece bir sonraki adımın itici gücü olur"

TUSAŞ 2002 yılından bugüne kadar Boeing ve Airbus'a yapılan teslimatları paylaştı