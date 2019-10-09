Trump'ın Irak mesajlarının anlamı ne? Bilgay Duman: 'Pandora'nın Kutusu açıldı'

Aksam.com.tr

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Orta Doğu’da hiçbir zaman olmamalıydı. Bugüne dek 8 trilyon dolar harcadık. Kitle imha silahlarının olduğu söylenen yerlere gittik, fakat öyle bir silah yoktu.” ifadelerini kullandı. ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman, Trump’ın açıklamalarına ve ABD’nin Irak işgaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Bilgay Duman, ABD’nin Irak’ı işgalinden sonra bölgeden yapılan araştırmalarda Irak’ta kitle imha silahının olmadığının ortaya çıktığını vurguladı. Duman, “ABD’nin Irak’ta hem askeri hem siyasi hem de idari varlığıyla bir bedel ödediğini görüyoruz. ABD bu bedeli karşılamadan Orta Doğu’dan ve Irak’tan çıkmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

“ABD, FARKLI BİR DÜZENEK İÇİNE GİRDİ”

ABD’nin Orta Doğu politikalarının şekil değiştirdiğini belirten Bilgay Duman, şunları kaydetti:

“Trump bunu başkanlık seçiminde ifade etmişti, daha önce savaşarak girdiği yerlerden çekileceklerini söylemişti. Şu andan itibaren ABD’nin farklı bir düzenek içerisinde girdiğini görüyoruz; Orta Doğu’da askerlerle olmayacak. ABD’nin ekonomi politikaları açısından hem Suudi Arabistan hem de İran ile ilişkilerini görüyoruz. Fakat Irak açısından baktığımızda ABD’nin bölgeyi boş bırakacağını çok düşünmüyorum.”

“ABD, BEDELİNİ KARŞILAMADAN BÖLGEDEN ÇEKİLMEZ”

Irak’ın coğrafya olarak Orta Doğu’nun merkez üssü olduğunu belirten Duman, “ABD’nin Irak’ta hem askeri hem siyasi hem de idari varlığıyla bir bedel ödediğini görüyoruz. ABD bu bedeli karşılamadan Orta Doğu’dan ve Irak’tan çıkmayacaktır. ABD Suriye’den, Irak’tan asker çekeceğini söylese de bir şekilde bölgede kalmaya devam edecektir.” diye konuştu.

Irak’ta önümüzdeki süreçlerde hükümet değişikliği yaşanacağını düşündüğünü belirten Duman, “Özellikle kabinede değişikler yaşanabilir. ABD belki Irak’ı farklı noktalarda şekillendirmeye çalışacaktır.” ifadelerini kullandı.

“ABD’NİN IRAK İŞGALİYLE PANDORA’NIN KUTUSU AÇILDI”

ABD’nin Irak işgalinin Orta Doğu’yu şekillendirme projesi olduğunu ifade eden Duman, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: