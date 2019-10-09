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  3. Trump'tan tarihi Orta Doğu itirafı: Savaşa girdik ama kitle imha silahları yoktu

Trump'tan tarihi Orta Doğu itirafı: Savaşa girdik ama kitle imha silahları yoktu

Trump'tan tarihi Orta Doğu itirafı: Savaşa girdik ama kitle imha silahları yoktu

ABD Başkanı Donald Trump, kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Orta Doğu'da) savaşa girdiklerini ancak bölgede bu silahlardan olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump'tan ABD'nin kirli geçmişine meydan okuyan mesajlar peş peşe geldi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Orta Doğu'da polislik ve çatışmaya 8 trilyon dolar harcadı. Binlerce yüce askerimiz öldü ya da ağır yaralandı.

Diğer taraftan milyonlarca insan hayatını kaybetti. Orta Doğu'ya girmek, ülkemizin tarihinde alınan en kötü karardır." ifadelerini kullandı.

"KİTLE İMHA SİLAHLARI HİÇ YOKTU"

ABD'nin, kitle imha silahları denilen yanlış ve artık hatalı olduğu ispatlanmış dayanakla savaşa girdiğine işaret eden Trump, "(Kitle imha silahları) Hiç yoktu. Şimdi yüce askerlerimizi ve ordumuzu yavaşça ve dikkatlice eve getiriyoruz. Odağımız büyük resimde. ABD, hiç olmadığı kadar büyük." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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