Sürücü belgesindeki bilgilerin kimliklere entegre edildiği uygulamaya yoğun ilgi! 5 günde 120 kişi başvurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz pazartesi günü tanıtılan “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlk beş günde 120 bin 695 vatandaş uygulamadan yararlandı.

EHLİYET TAŞIMAYA GEREK YOK

Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Hayat Kimliğinle Kolay uygulamasıyla;



5 günde 1️⃣2️⃣0️⃣.6️⃣9️⃣5️⃣ vatandaşımız, yeni nesil sürücü belgesini, T.C. Kimlik Kartı'na taşıdı.



Siz de;

NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veyahttps://t.co/XoQutwYLwj adresinden randevu alarak başvuru yapabilirsiniz. — Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) September 26, 2020

ÜCRETSİZ YAPILIYOR

Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Tek kart üzerinde kimlik ve ehliyet bilgilerinin yer alacağı yeni sistem uygulanmaya başladı

Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.

Bakan Soylu müjdeyi verdi: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor