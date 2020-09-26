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  • Sürücü belgesindeki bilgilerin kimliklere entegre edildiği uygulamaya yoğun ilgi! 5 günde 120 kişi başvurdu
26 Eylül 2020 Cumartesi 13:03 | Son Güncelleme:

Sürücü belgesindeki bilgilerin kimliklere entegre edildiği uygulamaya yoğun ilgi! 5 günde 120 kişi başvurdu

Sürücü belgesindeki bilgilerin kimliklere entegre edildiği uygulamaya yoğun ilgi! 5 günde 120 kişi başvurdu

Son Dakika Haberleri.. Sürücü belgesindeki bilgilerin kimliğine entegre edildiği “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulamasına ilk 5 günde 120 bin 695 kişi başvurdu. Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz pazartesi günü tanıtılan “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlk beş günde 120 bin 695 vatandaş uygulamadan yararlandı.

EHLİYET TAŞIMAYA GEREK YOK

Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.

ÜCRETSİZ YAPILIYOR

Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

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Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.

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<p>Kurgu: Eyüp Yıldız <a href='mailto: can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr</a><

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