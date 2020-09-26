Sürücü belgesindeki bilgilerin kimliklere entegre edildiği uygulamaya yoğun ilgi! 5 günde 120 kişi başvurdu
Son Dakika Haberleri.. Sürücü belgesindeki bilgilerin kimliğine entegre edildiği “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulamasına ilk 5 günde 120 bin 695 kişi başvurdu. Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz pazartesi günü tanıtılan “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İlk beş günde 120 bin 695 vatandaş uygulamadan yararlandı.
EHLİYET TAŞIMAYA GEREK YOK
Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor.
Hayat Kimliğinle Kolay uygulamasıyla;— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) September 26, 2020
5 günde 1️⃣2️⃣0️⃣.6️⃣9️⃣5️⃣ vatandaşımız, yeni nesil sürücü belgesini, T.C. Kimlik Kartı'na taşıdı.
Siz de;
NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veyahttps://t.co/XoQutwYLwj adresinden randevu alarak başvuru yapabilirsiniz.
ÜCRETSİZ YAPILIYOR
Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.
Tek kart üzerinde kimlik ve ehliyet bilgilerinin yer alacağı yeni sistem uygulanmaya başladı
Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.