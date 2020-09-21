Tek kart üzerinde kimlik ve ehliyet bilgilerinin yer alacağı yeni sistem uygulanmaya başladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yeni sürücü belgelerindeki bilgiler kimlik kartına yüklenmeye başladı. Vatandaşlar artık sadece kimlik kartlarını taşıyabilecek.

İHA'da yer alan haberde, Ehliyeti bulunan ve kimliğini yenileyen kişilerin yeni kimliklerinde ehliyet bilgileri de yer alacak. Ücretsiz olan bilgileri yükleme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü “randevu.nvi.gov.tr” web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu almadan yapılmıyor.

RANDEVUSUZ İŞLEM YAPILMIYOR

Adıyaman Nüfus ve Vatandaşlık Merkez İlçe Müdürü Salih Yılmaz, ehliyet bilgilerinin kimliğe aktarılma işlemlerine başlandığını ancak randevusuz işlem yapılmadığını belirterek, vatandaşların randevu alarak müdürlüklere gelmesini istedi.