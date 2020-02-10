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  3. Sultan II. Abdülhamid Han dualarla anılıyor...

Sultan II. Abdülhamid Han dualarla anılıyor...

Sultan II. Abdülhamid Han dualarla anılıyor...

Osmanlı Devleti’nin 34’üncü padişahı Sultan II. Abdülhamid, vefatının 102’inci yılında Sultanahmet'teki türbesi başında anıldı.

Anma töreni, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Cevdet Erdöl, protokol ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan tören, dua edilmesiyle sona erdi. 

Törenin ardından vatandaşlara helva ve lokum ikram edildi.


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