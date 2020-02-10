Sultan II. Abdülhamid hangi önemli projelere imza attı?

OSMANLI’NIN İLK ANAYASASI İLAN EDİLDİ

Meşruti bir yönetim kurmak isteyen devlet adamı ve idarecilerin Sultan Abdülaziz ile V. Murad’ı tahttan indirmelerinin ardından II. Abdülhamid, 31 Ağustos 1876 yılında tahta çıktı. Kısa süre sonra 23 Aralık 1876’da Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi ilan edildi.

Sultan Abdülhamid, tahta çıktığında dışarıda da birçok sorunla karşı karşıya kaldı. Londra Konferansı’nda, Rusların tekliflerini kapsayan Londra Protokolü Sultan Abdülhamid’in isteğiyle mecliste görüşülüp reddedilince Rusya, 24 Nisan 1877’de (93 Harbi) Osmanlı Devleti’ne resmen savaş ilan etti.

EĞİTİM VE TARIM ALANINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI

Sultan II. Abdülhamid, meclisle anlaşmazlığa düşünce, anayasasının kendisine tanıdığı yetkiyi kullanarak 13 Şubat 1878 yılında Meclis-i Mebusan’ı süresiz olarak tatil etti. Abdülhamid, meşrutiyet ve anayasadan vazgeçtiğine dair hiçbir beyanda bulunmadı.

Devletin toparlanabilmesi için zamana ihtiyaç olduğuna inanan Sultan II. Abdülhamid, ağır bir yük oluşturan savaşlardan kaçınma yoluna gitti. Onun döneminde eğitim, bayındırlık ve tarım alanında önemli adımlar atıldı.

DÜNYADAKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDEN BİLGİ MERKEZİ KURDU

Dünyada olup biteni yakından takip eden Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı’da güçlü dış politika yürüttü. Dünyadaki politik gelişmeleri yakından takip etmek üzere sarayda bir çeşit bilgi merkezi kurdu. Türkiye ile ilgili bütün dünyada çıkan yazılar ve dış temsilciliklerden padişaha gelen raporlar burada toplanıp değerlendirildi.

OSMANLI EKONOMİSİNİ AYAKTA TUTTU

Osmanlı’da 33 yıl boyunca hükümdarlık yapan Sultan II. Abdülhamid, eğitimde önemli çalışmalara imza attı, onun döneminde onlarca okul açıldı. Sağlık alanına da yoğunlaşan sultan, bugün de ayakta duran Şişli Etfal ve Darüleceze gibi önemli kurumları açtı. Dış ülkelere borçlanan Osmanlı ekonomisini, ayakta tutmayı başardı.

Sultan II. Abdülhamid, 10 Şubat 1918 yılında hayatını kaybetti. Cenazesi Sultan Reşad’ın iradesiyle, ölümünün ertesi günü padişahlara mahsus özel bir törenle Divanyolu’ndaki II. Mahmud Türbesi’ne defnedildi.