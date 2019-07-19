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Teröristlerin üssü Karacak'a geniş kapsamlı hava harekatı

Teröristlerin üssü Karacak'a geniş kapsamlı hava harekatı

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin üs olarak kullandığı Karacak bölgesine düzenlenen geniş kapsamlı hava harekatında birçok hedef imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, komandolar Pençe Harekatıyla teröristlerin inlerine girmeyi sürdürürken hava harekâtlarıyla da sınır ötesindeki terör hedefleri tek tek vuruluyor.

TERÖR HEDEFLERİNE GENİŞ KAPSAMLI HAVA HAREKATI

Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Karacak bölgesine dün gece geniş kapsamlı bir hava harekatı gerçekleştirildi.

HEDEFLER YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMATLARLA VURULDU

Şok ve baskın etkisi ile gerçekleştirilen harekatta teröristlere ait silah mevzii, barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 20 hedef imha edildi. 

Harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat ile İHA’lar da kullanıldı. Harekata 10'dan fazla uçak katıldı. Nokta tespiti ve hedef imhası sağlayan lazer güdümlü mühimmat kullanıldı. 

"SİVİL HALKIN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN AZAMİ GAYRET SARF EDİLMİŞTİR"

MSB'den yapılan açıklamada, "Harekatta, sadece teröristlere ait tesisler hedef alınmış, sivil halkın zarar görmemesi için azami gayret sarf edilmiştir. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan azim ve kararlılıkla devam edecek, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." denildi. 

AA

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