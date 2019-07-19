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  3. Erbil'deki hain saldırının ardından TSK'dan hamle! Mahmur Kampı vuruldu

Erbil'deki hain saldırının ardından TSK'dan hamle! Mahmur Kampı vuruldu

Erbil'deki hain saldırının ardından TSK'dan hamle! Mahmur Kampı vuruldu

Irak'ın Erbil kentinde Türk diplomat Osman Köse'nin şehit olmasıyla sonuçlanan hain saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’nın Mahmur kampını vurdu.

Karaçok Dağı mevzilerindeki kamplar ve terör örgütünün ‘drone’ akademisinin bulunduğu noktalar vuruldu.

Bu tesislerde PKK’lılara drone kullanım eğitimi veriliyordu. TSK bu noktaları imha etti.

Erbil'in 50 km güneyinde bulunan Mahmur Kampı'nın hedef alınmasında Erbil’deki hain saldırıyı düzenleyenlerden PKK’lı Mazlum Dağ’ın son 1 haftada 4 kez bu bölgeye giriş çıkış yapması etkili oldu.

(Habertürk)

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