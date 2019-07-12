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  3. Son dakika... NATO'dan skandal S-400 açıklaması: Endişeliyiz

Son dakika... NATO'dan skandal S-400 açıklaması: Endişeliyiz

Son dakika... NATO'dan skandal S-400 açıklaması: Endişeliyiz

NATO, S-400'ün ilk parçalarının Türkiye'ye gelmesi hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Türkiye'nin S-400 almasından endişe duyulduğu" aktarıldı.

Fransa basınına konuşan bir NATO yetkilisi, “Türkiye'nin S-400 alımının potansiyel sonuçlarından ötürü endişeliyiz” dedi.

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 Hava Savunma Sistemleri’nin teslimat sürecinin sabah saatlerinde başlamasıyla birlikte NATO tarafından ilk açıklama geldi. Fransa basınına konuşan bir NATO yetkilisi, NATO müttefiki Türkiye’nin bu kararı almasından dolayı ‘endişeli’ olduklarını söyledi.

Alınan S-400 sistemlerinin müttefik sistemlerle uyumsuz olduğunu söyleyen NATO yetkilisi, “Türkiye'nin S-400 sistemini edinme kararının oluşturacağı potansiyel sonuçlardan ötürü endişeliyiz. NATO’nun görev ve operasyonlarının yerine getirilmesi hususunda temel nokta, üye ülkelerin silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğidir” dedi.

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