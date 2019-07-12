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  3. Rus ajansı S-400'lerle ilgili flaş detayı duyurdu! 120'den fazla füze denizden gelecek

Rus ajansı S-400'lerle ilgili flaş detayı duyurdu! 120'den fazla füze denizden gelecek

Rus ajansı S-400'lerle ilgili flaş detayı duyurdu! 120'den fazla füze denizden gelecek

Rus TASS haber ajansının askeri diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatı, üç parti şeklinde gerçekleştirileceği belirtilirken, 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacağı ifade edildi.

Türkiye'ye teslimatın ilk partisinin uçakla yapıldığı belirtilen haberde, "Kısa zamanda, S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce, Türk uzmanların S-400'ün kullanımıyla ilgili Rusya'da eğitim aldığı hatırlatılan açıklamada, "Temmuz-ağustosta yaklaşık 80 Türk askeri uzmanı S-400 ile ilgili aynı eğitim merkezinde eğitim görecek." denildi. Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi'nden yapılan açıklamada, "S-400 sisteminin, Türkiye'ye teslimatının başladığı doğrulandı. Teslimatlar tarafların mutabık kaldığı tarihlerde yapılacak." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıklamıştı.

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