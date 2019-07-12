Son dakika haberi: S-400'lerin bir bölümü Ankara'ya geldi

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı.





SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI'NDAN S-400 AÇIKLAMASI



Savunma Sanayii Başkanlığı, S-400 teslimatı ile ilgili internet sitelerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara’ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır" denildi.



İŞTE S-400'ÜN ÖZELLİKLERİ



Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

400 KİLOMETRE MENZİL

S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor.

10 SANİYEDEN KISA SÜREDE TEPKİ VERİYOR

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

NEREYE KONUŞLANDIRILACAK?

Uzun süredir Türkiye'nin gündeminde yer tutan ve bugün itibarıyla ilk parçaları Türkiye'ye gelen Rusya yapımı S-400 hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili en önemli soru işaretlerinden biri olan iki bataryanın nereye kurulacağı konusu. S-400'lerin nereye konuşlandırılacağı belirsizliğini korumakta.

S400 MÜ? PATRİOT MU?

S-400’ün özellikleri

Menzili 250 km

Balistik füze tespiti ve vuruş mesafesi 60 km

Radar tespit mesafesi 600 km

İntikale hazırlık süresi 5 dakika

Patriot sisteminin özellikleri

Menzil 160 kilometre

Balistik füze tespiti ve vuruş mesafesi 45 kilometre

Radar tespit mesafesi 150 kilometre

İntikale hazırlık süresi 30 dakika

PATRIOT FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİNİN MODİFİKASYONU

PAC-1

Radar sisteminin tarama açıları geliştirildi, program yazılımı iyileştirildi. Taktik balistik füzelere karşı etkinliği artırıldı.

PAC-2

Program yazılımında değişiklikler yapıldı, yeni ateşleyici fünye ve vurucu unsurlar monte edilen füzenin muharebe bölümündeki çalışmalar tamamlandı.

PAC-3

“Stels” teknolojisi kullanılarak fırlatılanlar da dahil olmak üzere taktik balistik ve kruz füzelerinin savaş başlıklarına önleme yapacak şekilde geliştirildi.

PAC-3 MSE

Patriot, yüksek güçlü motoru, geliştirilmiş aerodinamik özellikleri ve mükemmelleştirilmiş navigasyon sistemiyle diğerlerinden ayrılıyor. PAC-3’e kıyasla menzil çapı bir buçuk kat artırıldı (füzenin mutlak özellikleri gizli tutuluyor).

S-400’LERİN MODİFİKASYONU

S-500 “Prometey” Füze Savunma Sistemleri: Uzun menzilli mobil füze savunma sistemi olup her türlü aerodinamik ve balistik hedefler için geliştirilmektedir.

Önleme Menzili : ABD’li muadili THAAD’ın 2-3 kat üzerinde… Uzaydan… Öncelikli olarak yakın uzay alanındaki nesneleri imha etmek için geliştiriliyor. …çok düşük yüksekliklere kadar Hedefler arasında yerden 5 metre mesafeye kadar kat edebilen “Tomahawk” kruz füzeleri yer alıyor.

Çoklu görev özelliği: Kompleks, operatif-taktik hava savunma sistemlerinin ve stratejik füze savunma sistemlerinin imkanlarını bir arada barındırır.

Evrensellik: Sistem, Rusya Federasyonu’nda faal olan tüm hava savunma unsurlarını ortak enformasyon alanında entegre eder.

Sürat: Belirlenen göreve göre, sistemin reaksiyon süresi dört saniyeyi aşmaz.