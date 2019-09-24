İstanbul'da Silivri açıklarında deprem! Depremin büyüklüğü belli oldu

Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 9,8 kilometre derinlikte 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre, depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi’nde yer alan bilgiye göre, İstanbul’un birçok ilçesinde hissedilen deprem saat 11.00’de meydana gelirken, 10.30’da yine Silivri açıklarında 6,8 kilometre derinlikte 3,1 büyüklüğünde, 09.21’de ise Avcılar açıklarında 2,5 büyüklüğünde bir deprem olduğu kaydedildi.

AKDENİZ'DE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Denizi’nde art arda yaşanan sarsıntıların ardından Akdeniz’de Girit Adası açıklarında da 19,2 kilometre derinlikte 5,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN İLK AÇIKLAMA: “HASAR İHBARI YOK”

İstanbul Valiliği, kentin birçok ilçesinde hissedilen depremle ilgili olarak açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.”

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ: "HASAR VEYA YARALI YOK"



Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, deprem hakkında bir açıklama yaptı. Yılmaz "Silivri açıklarında meydana geldi. Korkulacak bir şey yok ama deprem gerçeği ile yüzleşmemiz gerekiyor. Hasar ve yaralı olduğuna dair henüz bir bilgi yok." dedi.



DEPREME İLİŞKİN İLK YORUM: “BÜYÜK DEPREMİ ERTELEMEZ”

NTV canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, konuyla ilgili olarak ilk değerlendirmesinde, “Buradaki fayın ne kadar aktif olduğunun bir göstergesidir. Büyük depremi ertelemez. Fakat bunların ardından büyük deprem gelir demek, spekülasyon olur.” diye konuştu.

SİLİVRİ'DE BAZI OKULLAR TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Silivri'deki bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı.



