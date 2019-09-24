İstanbul'daki deprem neden bu kadar şiddetliydi? Uzmanlar açıkladı

İstanbul Silivri depremiyle ilgili Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof Dr. Okan Tüysüz şunları söyledi:

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Gelecek büyük İstanbul depreminin enerjisini bu tarz ufak büyüklükte depremler engellemez. Bu tabii büyük marmara depreminin ayak sesleri olabilir. Bu yer kabuğunu kırabilecek bir büyüklüğe sahip değil. Öncü müdür bilmemiz mümkün değil. Vatandaşların bir süre sokakta nefes almarlından fayda görüyorum. Eninde sonunda da büyük deprem de gelecektir



İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz: Silivri merkezli 4.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile ilgili, 'Bunun arkasından artçılar gelebilir.Depremin ne getireceğini bekleyip görmek lazım. Depremin İstanbul'un bütün ilçelerinden bu kadar şiddetli hissedilmesinin nedeni ise hem denizde hem de çok sığ bir alanda meydana gelmesidir.