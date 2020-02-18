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  3. Osman Kavala 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Osman Kavala 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Osman Kavala 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada beraatine ve tahliyesine karar verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada beraat eden Kavala, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tahliyesinin ardından polis ekiplerince teslim alındı.

Sağlık kontrolünden geçilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülen Kavala'nın işlemleri sürüyor.

Kavala hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen bir soruşturma kapsamında, TCK'nın 309. maddesi uyarınca "Anayasal Düzeni Bozmaya Teşebbüs" suçundan gözaltı kararı verilmişti.

GEZİ'DEN BERAATE DE İTİRAZ EDİLECEK

Gezi Parkı davası davasında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararına savcılığın itiraz edeceği öğrenildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin bugün görülen davada aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığın beraat kararına yönelik itiraz için mahkemeye süre, tutum dilekçesi verdi. Başsavcılık gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti. 

(AA-DHA)


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