Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00'da sona erecek.



İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlık 25 ildeki 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezrada karantinanın devam ettiğini, 63 ildeki 395 yerde ise karantinanın kaldırıldığını duyurdu.