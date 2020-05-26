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  3. Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması
26 Mayıs 2020 Salı 21:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00'da sona erecek. İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 00.00'da sona erecek.

İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlık 25 ildeki 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezrada karantinanın devam ettiğini, 63 ildeki 395 yerde ise karantinanın kaldırıldığını duyurdu.


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