Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7336
  • 7,3747
  • 370.031
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması paylaşımı: Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz
26 Mayıs 2020 Salı 23:24 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması paylaşımı: Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması paylaşımı: Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Saat 24.00'te sokağa çıkma kısıtı tüm ülkede kalkıyor, uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz" paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden öncesine dönmenin henüz mümkün olmadığını belirterek, "Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece yarısı tüm ülkede kalkacağını anımsattı.

Koca, "Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu. 


Bakan Koca: Koca: Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz
ABD'de dehşet anları... Polis şüpheliyi boğarak öldürdü
Bakan Çavuşoğlu'nun yazdığı makale büyük yankı buldu
Mehmetçik tank ve uçaksavarlarla nefes kesti... Tam isabetle vuruldu
Galatasaray'a Onyekeru'dan kötü haber
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın kamu spotu yayınlandı

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın kamu spotu yayınlandı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Cuma namazıyla açılacaklar! Hummalı çalışmalar başladı

Yeni kareler ortaya çıktı! İşte Yassıada'da yaşananlar...