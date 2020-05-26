Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlaması paylaşımı: Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Saat 24.00'te sokağa çıkma kısıtı tüm ülkede kalkıyor, uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz" paylaşımında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden öncesine dönmenin henüz mümkün olmadığını belirterek, "Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece yarısı tüm ülkede kalkacağını anımsattı.
Koca, "Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.