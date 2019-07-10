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  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin S-400 açıklamasına yanıt

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin S-400 açıklamasına yanıt

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin S-400 açıklamasına yanıt

Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika, "(ABD Dışişlerinin S400 açıklaması) ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada;

"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün dün S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır."

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