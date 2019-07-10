Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin S-400 açıklamasına yanıt
Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika, "(ABD Dışişlerinin S400 açıklaması) ABD tarafını ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada;
"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün dün S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır."