Son tehditler

Türkiye’ye giriş yapması an meselesi olan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili tehditlerini son ana kadar sürdüren ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Rusya’dan gelecek olan S-400’lerin nereye konuşlanacağını MSB ve Genelkurmay Başkanlığımız planlıyor” açıklamasının ardından tehdit dilini sertleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "ABD'nin, Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrı değişmedi. Ankara, anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak" dedi. CAATSA yaptırımlarını içeren tasarının Kongre'den geçtiğini hatırlatan Ortagus, "Sonuçları Türkiye açısından olumsuz olacaktır" ifadelerini kullandı. CNBC’ye konuşan bir ABD’li dışişleri yetkilisi de, “S-400 teslimatını tamamlarsa Türkiye’nin çok gerçek ve olumsuz sonuçlarla karşılaşacağının altını çiziyoruz” dedi. Yetkili, NATO ülkelerinin NATO sistemleriyle çalışacak teçhizat tedarik etmesi gerektiğini kaydetti.

Antonov an-124'ler getirecek

S-400’lerin Rusya’dan dünyanın en büyük askeri nakliye uçağı Antonov An-124 Ruslan uçağıyla getirilmesi planlanıyor. 314 tonluk Antonov An-124 uçağının adı NATO’da ‘Condor’ ismiyle de biliniyor.

314 tonluk ağırlığıyla dünyanın en büyük uçağı olarak kabul edilen Antonov An-225 ‘Mriya’nın küçük kardeşi olan Antonov An-124 ‘Ruslan’, Mriya’nın ardından en büyük ikinci uçak. Öte yandan Rus internet medyasında yer alan haberlerde, hava ve füze savunma sistemlerinin 2 kargo uçağına yükleme aşamasının tamamlandığı yer aldı. Türkiye’ye gelecek S-400’leri taşıyan uçakların, füzelerin güvenlik nedeniyle alındığı Rusya’nın Tver (Levsky) şehrinden her an kalkış yapacağı belirtiliyor.

DHA: İlk bataryalar Şanlıurfa ve Hatay'a

DHA’nın haberine göre yetkililer tarafından yapılan detaylı saha analizleri ve araştırmaların ardından ilk S-400 bataryasının, 911 kilometrelik Suriye sınırının orta noktası olarak kabul edilebilecek olan ‘Şah Fırat’ operasyonu ile yeni yerine taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin yakınlarındaki Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi yakınlarına konuşlandırılması bekleniyor. Sistem Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik TSK’nın yapacağı olası bir harekatta aktif olarak görev yapacak. İkinci bataryanın da Akdeniz’deki kaynak ve rezervlerde Türkiye’nin haklarının korunmasında da elini güçlü kılacak şekilde Mersin veya Hatay’a konuşlandırılmasının uygun olacağı görüşü iletildi. S-400 bataryasının Hatay’a kurulmasının Akdeniz’in yanı sıra Suriye’nin İdlib, Hama ve Lazkiye bölgelerinden de gelecek tehditleri bertaraf etmesi noktasında çift taraflı kullanımının mümkün olduğunu, Mersin bölgesine yerleştirilmesinin de Akdeniz’in yanı sıra Kıbrıs’ı da kapsayacak şekilde etkin görev yapacağı kaydedildi. Askeri kaynaklar, 600 kilometrelik radara sahip olan S-400 bataryalarının istenildiği anda başka bir bölgeye kaydırılabilecek olmasını da avantaj olarak değerlendirdi.

Tayvan’a 2.2 milyar dolarlık silah satıyor

Türkiye’yi Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için yaptırımla tehdit eden ve zamanında Patriot savunma sistemlerini satmaya yanaşmayan ABD, resmen tanımadığı Tayvan’a 2,2 milyar dolarlık silah satışına onay verdi. Buna göre, Tayvan’ın 108 adet Amerikan M1A2T Abrams tankı ve 250 Stinger füzesi alması öngörülüyor. Ayrıca, söz konusu pakete çok sayıda otomatik silah, mühimmat, Hercules zırhlı muharebe araçlarının dahil olduğu belirtildi.

Sınıra askeri sevkıyat devam

Türkiye sınırına yuvalanan teröristlere karşı operasyona hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, düğmeye bastı. Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan dün akşam saatlerinde yola çıkan aralarında tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunan askeri konvoyun bir bölümü, sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Konvoy, 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı’na konuşlandı. Öte yandan; Türkiye’deki çeşitli bölgelerden gönderilen 60 zırhlı araç, Hatay’a ulaştı. İdlib'de bazı gözlem noktalarına düzenlenen saldırıların ardından bu bölgelere de asker takviyesi yapıldı.