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  3. Son dakika... Bakanlık Twitter'dan paylaştı! Pençe-2'den ilk fotoğraflar

Son dakika... Bakanlık Twitter'dan paylaştı! Pençe-2'den ilk fotoğraflar

Son dakika... Bakanlık Twitter'dan paylaştı! Pençe-2'den ilk fotoğraflar

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde Pençe-2 harekatı kapsamında PKK hedeflerinin ateş altına alındığını açıklarken, bakanlığın Twitter hesabından operasyonla ilgili ilk fotoğrafları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde 'Pençe-2 Operasyon Planı' çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekat planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı"  denilirken bakanlığın Twitter hesabından operasyonla ilgili ilk fotoğraflar paylaşıldı




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