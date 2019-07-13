Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.538
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika... Pençe-2 Harekatı başladı

Son dakika... Pençe-2 Harekatı başladı

Son dakika... Pençe-2 Harekatı başladı

Pençe-2 Harekatı... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "12 Temmuz akşamı farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

MSB'den gelen açıklamaya göre; "Elde edilen gelişmeler sonucunda 12 Temmuz 2019 akşamı, Kara  Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 22.00'de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekat başlatılmıştır" ifadesi kullanılan açıklamada, operasyonun Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve  İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.      

Açıklamada, "Bu harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecektir" ifadesi kullanıldı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kaan Yıldırım'dan akılları karıştıran ihanet açıklaması
9 yıla dudak uçuklatan tazminat!
'Gizem'li Karadeniz turu
Yurt dışında evlenecek
Aleyna Tilki'nin kardeşi de oyuncu oluyor
<p>Tarihi Gün programı bu hafta farklı bir gündem ile karşınızda. Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniv

Türklerin Asya´daki İlk İzleri ve Göktürkler - Konuk: Adil Yılmaz | #TarihiGün Bölüm 7

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

S-400'leri getiren AN-124 ve Ilyushin 72 uçaklarının özellikleri neler?

15 Temmuz treni ilk seferi için Ankara'dan yola çıktı