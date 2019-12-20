ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 21 Aralık aktüel ürünler kataloğu haberimizde

ŞOK hafta sonu fırsatları yoğun ilgi görüyor. Binlerce ŞOK müşterisi yarın itibari ile ŞOK'a hangi ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor. ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 21 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. ŞOK 21 - 24 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK kataloğuna göre, davul fırın 135 TL'den, emaye kek kalıbı 12,95 TL'den, seramik fırın kabı 7,99 TL'den, 12 parça kahve takımı 49 TL'den satılıyor. ŞOK 21 Aralık aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor..