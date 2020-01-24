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  3. ŞOK'a yarın neler geliyor? 25 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK'a yarın neler geliyor? 25 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK'a yarın neler geliyor" 25 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında

ŞOK'a yarın neler geliyor? merak ediliyor. ŞOK müşterileri hafta sonu hangi aktüel ürünlerin geleceğini öğrenmek istiyor. ŞOK her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. 25 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğuna göre, Fantom Pratic XL dikey süpürge 149 TL'den, Titiz star temizlik seti 64,90 TL'den, Teba saç kurutma makinesi 39,95 TL'den, ütü masası 75 TL'den, çamaşır kurutmalığı 45 TL'den satılıyor.

25 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu, merakla araştırılıyor. ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK hafta sonu fırsatları neleR? sorularının yanıtı binlerce ŞOK müşterisi tarafından araştırılıyor. ŞOK her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. 25 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğuna göre, Fantom Pratic XL dikey süpürge 149 TL'den, Titiz star temizlik seti 64,90 TL'den, Teba saç kurutma makinesi 39,95 TL'den, ütü masası 75 TL'den, çamaşır kurutmalığı 45 TL'den alıcılarını bekliyor. 25 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde..

 


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