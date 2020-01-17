SOK'a hafta sonu neler geliyor? ŞOK 18 Ocak aktüel ürünler kataloğu sizlerle

ŞOK 18 Ocak aktüel ürünler kataloğu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. SOK'a hafta sonu neler geliyor? merak ediliyor. ŞOK market her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünleri getiriyor. ŞOK'ta yarın karneye özel çocuklar için birbirinden çeşitli oyuncaklara ve eğitici ürünlere yer veriliyor. ŞOK 18 Ocak aktüel ürünler kataloğuna göre, 10 gözlü kitaplık 99,90 TL'den, Xbox One S All Digital 3 oyun hediyeli 1.399 TL'den, lisanslı oyun çadırı 45 TL'den, Who İs İt Kutu Oyunu 19,95 TL'den, lisanslı XL puzzle 15,95 TL'den satılıyor. ŞOK 18 Ocak aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde..