ŞOK'a bu hafta neler geliyor? 5 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu burada!

5 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK müşterileri tarafından yoğun ilgi gören aktüel ürünler kısa sürede tükeniyor. İhtiyacı olan ürünleri kaçırmak istemeyenler ŞOK aktüel ürünler kataloğunu incelemek istiyor. 5 Şubat 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğuna göre, elektrikli ızgara 79,90 TL’den, Lava döküm yuvarlak tava 64,90 TL’den, çelik kepçe kevgir çeşitleri 12,95 TL’den, çekmece kaşıklık 9,99 TL’den, siyah baykuş askılık 12,95 TL’den, Borcam dikdörtgen gravürlü tepsi 29,95 TL’den, siyah kulplu sunum tepsisi 9,99 TL’den, siyah bakır baskılı kavanoz 3,99 TL – 4,99 TL – 5,99’den, siyah bakır baskılı yağdanlık 6,99 TL’den satılıyor.