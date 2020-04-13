ŞOK'a bu hafta neler geliyor? 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı!
ŞOK'a bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel kataloğu ürünleri arasında Akdeniz Jumbo Çaydanlık 119 TL; LAVA Döküm Tava 69,90 TL; KUMSAL Markası ile Granit Cam Kapaklı Derin Tencere 49,95 TL; Granit Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 49,95 TL; Granit Kapaksız Tava 29,95 TL'den satışa sunuluyor. ŞOK aktüel ürünler detayları haberimizde…
ŞOK 15 Nisan 2020 aktüel kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar ŞOK’a bu hafta neler geliyor? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Paşabahçe markası ile Silikon Kapak Su Takımı 34,95 TL; Heybeli 12 Parça çay seti 26,95 TL; Granede Su Bardağı 3’lü set 9,99 TL olacak. İşte ŞOK aktüel kataloğu devamı…