ŞOK'a bu hafta neler geliyor? 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı!

ŞOK 15 Nisan 2020 aktüel kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar ŞOK’a bu hafta neler geliyor? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Paşabahçe markası ile Silikon Kapak Su Takımı 34,95 TL; Heybeli 12 Parça çay seti 26,95 TL; Granede Su Bardağı 3’lü set 9,99 TL olacak. İşte ŞOK aktüel kataloğu devamı…