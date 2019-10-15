ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! 16 Ekim 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor.ŞOK market haftalık düzenlediği kampanyalar ile müşterilere uygun fiyatlı kaliteli ürünler sunuyor. 16 Ekim 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 25 TL ve Üzeri Alışverişlerde Geçerli Doğadan Geleneksel Karadeniz Demlik Poşet Çay 15,00 TL'den, Kumsal Granit Efektli Kapaksız Tava 29,90 TL'den, Kurulama Bezi 5,99 TL'den satışa sunuluyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu sizlerle..