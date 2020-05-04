ŞOK 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta ŞOK aktüel kataloğu nasıl? İşte indirimli ürünler…

ŞOK 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğu arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başladı. Bu hafta ŞOK aktüel kataloğu nasıl? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ŞOK’ta bu hafta Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,90 TL; Tek Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 34,95 TL; Baskılı Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 39,95 TL; Ahşap Ayaklı Desenli Sehpa 39,95 TL olacak. ŞOK 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ile ilgili ayrıntılı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.