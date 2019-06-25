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  3. ŞOK 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünler listesi

ŞOK 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünler listesi

ŞOK 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünler listesi

ŞOK 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 26 Haziran ŞOK aktüel ürünler listesinde neler var merak ediliyor. Şok marketleri her hafta kampanyalar yaparak müşterilerine uygun fiyatlı ürünler sunuyor. .Sürpriz fırsatların olduğu ŞOK bu hafta da dopdolu. ŞOK 26 Haziran Çarşamba aktüel ürünleri arasında mutfak alışverişinden teknolojik aletlere, gıdadan temizliğe birçok kategoride, geniş yelpazede indirimli ürün bulunuyor.Şok 26 Haziran Çarşamba aktüel ürünler kataloğunu incelemek ve uygun kaliteli ürünlerden yararlanmak istiyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz..

ŞOK 26 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilere ve tüketiciler uygun, ekonomik ve kaliteli ürünleri ucuza raflarına getiriyor. Sürpriz fırsatların olduğu ŞOK bu hafta da sürprizlerle dolu. ŞOK 26 Haziran Çarşamba aktüel ürünleri arasında mutfak alışverişinden teknolojik aletlere geniş yelpazede indirimli ürün bulunuyor. Teba Elektrikli Çelik Çay Makinesi 99,90 TL. Tek Kişilik Pike 19,95 TL. Çift Kişilik Pike 24,95 TL. Kadın Viskon Pijama Altı 19,95 TL. Simli Kadın Terlik 12,95 TL. Kadın Terlik 6,99 TL. Kumsal Granit Kek Kalıbı çeşitleri 14,95 TL. Lav Kilitli Saklama Kabı 7,99 TL. Paslanmaz çelikten üretilmiş Çelik Süzgeç çeşitleri 19,95 TL'de satışa sunuluyor. Şok 26 Haziran Çarşamba aktüel ürünler kataloğunu incelemek ve uygun kaliteli ürünlerden yararlanmak istiyorsanız haberimizi okuyabilirsiniz..

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