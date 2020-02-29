Sınırsız göç!

Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle yola çıkan binlerce düzensiz göçmenin önceki geceden bu yana Edirne’deki sınır hattıyla Ege sahillerine yönelik hareketliliği devam ediyor. Türkiye’nin, Yunanistan ve Bulgaristan’a açılan kara sınırında gece saatlerinden itibaren başlayan düzensiz göçmen hareketliliği, günün ilk ışıklarıyla daha da arttı. İstanbul başta olmak üzere farklı illerden otobüs, minibüs ve taksilerle Edirne’ye gelen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda düzensiz göçmen, sınır köylerinden Yunanistan sınırına doğru yürüyüşe geçti. Sınır hattına varmak için ormanlık ve sulak alanlardan güçlükle geçen göçmenler, Yunanistan üzerinden çeşitli Avrupa ülkelerine gitmek istediklerini belirtti.

LASTİK BOTLA AVRUPA’YA

ÇOCUKLARIYLA DENİZE AÇILDILAR

Ege sahillerinde göçmen hareketliliği yaşandı. Yunanistan’a gitmek için Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’ne gelen göçmenler, Midilli Adası’na geçmek üzere Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga koylarında toplandı. Burada kucaklarında bebekleri ve yanlarında çocuklarıyla lastik botlara binen düzensiz göçmenler, denize açıldı.

BODRUM’DA ‘AVRUPA’ SLOGANI

Kuşadası’nda Sisam Adası’na yakın konumdaki Güzelçamlı mevkiine gelen 60 kişilik grup, botlarını denize indirdi. İzmir Dikili’de Suriyeli ailelerden oluşan 160 kişilik grup, Salihleraltı mevkiinde bir araya geldi. Lastik bot temin etmek üzere aralarında para toplayan düzensiz göçmenler, geçişlerin daha uygun olması nedeniyle Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’ne hareket etti. Bodrum’da sahilde toplanan göçmenler “Avrupa, Avrupa” diye sloganlar attı.

YÜZEREK GEÇTİLER

Avrupa’ya geçmek için Edirne’ye gelen mülteciler, yasadışı yollarla Yunanistan’a Meriç Nehri üzerinden geçti. Mülteciler, sınırın diğer tarafına ulaşmayı başarırken, o anlar kameralara yansıdı.

POLİTİKAMIZDA DEĞİŞİKLİK YOK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Gelişmelerden endişeye kapılan bazı göçmenler, Batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur” dedi.

SINIRA BİN ASKER GÖNDEREBİLİRİZ

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakçanov, 30 kişilik iki grubun Türkiye’den ülkeye girişinin engellediğini belirterek, “Koronavirüs önlemlerini artırdığımız dönemde bir göçmen akınına izin vermeyeceğiz. Türkiye sınırına bin asker göndermeye hazırız” dedi. Bulgaristan’ın Türkiye ile 300 km genişliğinde bir kara sınırı bulunuyor.

ADIM ADIM SINIRA

Gün içerisinde Edirne’de düzensiz göçmen hareketliliği arttı. Onlarca düzensiz göçmen, yürüyerek Edirne’ye geldi. Pazarkule Sınır Kapısı’na yürüyüşe geçen göçmenler, taşlık bölgelerden tırmandı.

İSTANBUL’DA GÖÇMEN TRAFİĞİ

Zeytinburnu’da toplanan mülteciler, Edirne yönüne giden otobüsleri hınca hınç doldurdu. Vatan Caddesi’ndeki göçmenler ise otobüslere binerken izdiham yaşandı.

TEL ÖRGÜLERE KADAR YÜRÜDÜLER

Edirne’de, mülteci hareketliliği yaşandı. Pazarkule Sınır Kapısı yakınında toplanan yüzlerce mülteci Yunan sınırında tel örgülere dayandı.

YUNAN ASKERİNDEN BİBER GAZI

Yunan askerleri tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatırken, 100 kişilik göçmen grubunu Türkiye’ye geri dönmeye ikna etmeye çalıştı. Göçmenler ise tampon bölgede beklemeye başladı. Bunun üzerine Yunanistan, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş ve çıkışları durdurdu. Göçmenleri korkutmak için ses bombaları kullanan Yunan polisi, biber gazıyla müdahale etti.