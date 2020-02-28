Yunanistan'da mülteci alarmı! Biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale ettiler... Miçotakis açıklama yaptı

Öğle saatlerinde Avrupa'ya çıkmak için tali yolları kullanan göçmenlerden bir grup, Türkiye ve Yunanistan sınır kapısı arasındaki tampon bölgeye giriş yapmıştı.

Bunun üzerine Yunanistan tampon bölgede bekleyen 100 kadar düzensiz göçmenin etrafını araç ve otobüslerle çevirmişti.

Yanlarında getirdikleri topla futbol oynayan, ısınmak için ateş yakan düzensiz göçmenlere Yunan polisi ses ve ardından biber gazı bombası attı.

Şiddetli sesle irkilen düzensiz göçmenler ormanlık alana doğru kaçıştı. Bazı göçmenler gözyaşlarını tutamadı.

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN MERİÇ'İ AŞIP YUNANİSTAN'A GEÇİŞİ GÖRÜNTÜLENDİ

Avrupa'ya gitmek için Edirne'ye gelen düzensiz göçmenlerden bazıları ise Meriç Nehri'ni şişme botlarla geçerek Yunanistan'a ayak bastı.

Düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçmek için hem kara hem de nehir yolunu deniyor.

Ticari taksilerle sınır köylerine gelen düzensiz göçmenlerin bir kısmı Meriç Nehri'ni şişme botlarla aşarak Yunanistan'a geçiş yapıyor.

AA ekibi, Meriç Nehri'ni geçen düzensiz göçmenlerin umut yolculuğunu görüntüledi.

Köy sakinleri sınır köylerinden bugün 500'e yakın düzensiz göçmenin Yunanistan'a geçtiğini belirtti.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İdlib'de yaşanan olaylardan sonra Yunanistan'ın olası yeni bir mülteci akınına karşı Türkiye ile olan sınırlarındaki güvenliği artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Suriye'de yaşanan trajik olaylardan Yunanistan'ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve başkalarının kararlarının sonuçlarına maruz kalmayacaktır. Türk-Yunan kara ve deniz sınırlarında büyük gruplar halinde önemli sayıda göçmen ve mülteci toplandı ve ülkeye yasa dışı olarak girmeye çalıştılar. Açık olmak istiyorum, Yunanistan’a hiçbir yasa dışı girişe müsamaha gösterilmeyecek. Sınırlarımızın güvenliğini artırıyoruz.”

Yunan basınındaki haberlerde ise Yunanistan’ın Evros bölgesindeki Kastanies (Pazarkule) sınır kapısında geçişlerin, Avrupa’ya geçmek üzere Edirne’ye gelen yaklaşık 300 düzensiz göçmenin tampon bölgeye girmesi nedeniyle geçici olarak durdurulduğu belirtildi.