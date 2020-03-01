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Fahrettin Altun açıkladı: 80 bini geçti

Fahrettin Altun açıkladı: 80 bini geçti

Bu sabah İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı rakama göre 09.55 itibarıyla 76 binin üzerine çıkan Avrupa'ya mülteci geçişinde bir son dakika açıklaması daha geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan gelen son durum açıklamasında bu rakamın 80 bini geçtiği belirtildi. İşte kapıların açılmasının ardından yaşanan son gelişmeler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun verilen sözlerin yerine getirilmemesi neticesinde açık kapı politikasına geçilmesinin üzerinden geçen kısa zamanda Avrupa'ya geçiş yapan mülteci sayısının 80 bini aştığını açıkladı.

Rakamın her geçen dakika arttığı mülteci çıkışlarında henüz bu sabah 09.55 itibarıyla 76 bin olarak açıklanan rakam son dakika açıklamasında belirtildiği üzere birkaç saat içerisinde 80 bini de geçmiş oldu.

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