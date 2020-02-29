Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2336
  • 6,8843
  • 319.519
  • 105994
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Türkiye kapıları açtı, AB'yi göçmen endişesi sardı

Türkiye kapıları açtı, AB'yi göçmen endişesi sardı

Türkiye kapıları açtı, AB'yi göçmen endişesi sardı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'den Avrupa'ya göçmen akınını "endişeyle" izlediklerini bildirdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AB'nin Türkiye ile sınırındaki durumu yakından ve endişeyle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Yunan ve Bulgar başbakanlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Von der Leyen, şu açıklamada bulundu:

"Bu aşamadaki en önemli önceliğimiz Yunanistan ve Bulgaristan'a tam destek sağlamak. Kara sınırımızda Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) yolu da dahil olmak üzere ek destek sağlamaya hazırız."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısının 36 bin 776 olduğunu bildirmişti.

Yunanistan'a gitmek için Edirne'ye gelen ve geceyi yaktıkları ateşin etrafında geçiren düzensiz göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor.


Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!
Aylar sonra sevgilisiyle ilk poz
'Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum, bana artık uyku yok'
Mucize Doktor'a flaş transfer!
O paylaşım çıldırttı! Demet Şeyma'ya ateş püskürdü
<p> </p>

Yunan askerleri sınırı geçen mültecilere ateş açtı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı

ASELSAN geliştirdi! Akıncı ve Aksungur'da kullanılacak