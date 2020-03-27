Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde olan Fransa Alman ordusundan yardım bekliyor

Der Spiegel'in haberine göre Koornavirüs vaka ve ölüm sayısının giderek yükseldiği Fransa'da sağlık sistemi çöküşün eşiğinde. Ülke askeri ve sağlık personelinin yetersiz kalması sonucu Alman ordusundan yardım istedi.

Habere göre koronavirüs hastalarının ülkenin diğer bölgelerine gönderilmesi ve sağlık personeline yardım gibi konularda ek askeri yardıma ihtiyaç duyuluyor.

Öte yandan Almanya'nın Fransa ve İtalya'dan hasta kabul ettiği ve bazı koronavirüs hastalarının Almanya'da daha önce getirilmiş olduğu ifade ediliyor.

Koronavrüs kaynaklı ölümlerin sayısı İtalya'da 10 bine yaklaşırken Fransa'da bin 696 Almanya'da ise 267'ye ulaştı.

World Meters'ın son verilerine göre dünya genelinde son olarak 463 binden fazla Covid-19 vakası tespit edildi ve yaklaşık 20 bin kişi de hayatını kaybetti.