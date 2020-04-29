Sağlık Bakanlığı corona semt haritası nedir? İstanbul'da semt semt corona haritası haberimizde…

Sağlık Bakanlığı corona semt haritası nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Hayat Eve Sığar uygulamasına güncelleme getirildi. Yapılan son güncellemeye göçe uygulamayı kullanan vatandaşlar yalnızca yakın çevresini değil diğer çevre illerinde vaka sayılarını ve yoğunluğunu görebilecek. Corona semt haritası ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA SEMT HARİTASI

Korona virüsü ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı, Hayat Eve Sığar isimli uygulamayı vatandaşların kullanımına sunmuştu. Söz konusu uygulamaya bir de güncelleme getirildi. Hali hazırda vatandaşlar bulundukları çevredeki korona virüsü vaka yoğunluk oranını görebiliyorlardı. Şimdi ise diğer illerin de vaka sayılarını ve harita yoğunluğunu gözlemleyebilecekler. Korona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeler herkes tarafından görülebilecek. Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına da ulaşılabiliyor.

İSTANBUL’DA SEMT SEMT CORONA HARİTASI

Uygulamada kırmızı renk yüksek riskli bölgeleri, sarı renk orta riskli bölgeleri ve yeşil renk ise az riskli bölgeleri gösteriyor. Hayat Eve Sığar uygulamasından erişilebilen İstanbul’da semt semt corona haritası görselleri ise şu şekilde;