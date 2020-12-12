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12 Aralık 2020 Cumartesi 00:49 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan Aziz Sancar'a aşı teşekkürü

Sağlık Bakanı Koca'dan Aziz Sancar'a aşı teşekkürü
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüşerek, Sancar'ın koronavirüs aşısı ile ilgili, "Türkiye'de olsam kuyruğa girer aşı yaptırırdım." sözlerine teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüştüğünü belirterek, "Hocamıza bugün basında da yer alan Bakanlığımızın aşı konusundaki stratejisini destekleyen açıklamalarından dolayı teşekkürlerimi ilettim. Hocamızın cesaretlendirici sözlerine minnettarım." ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Koca, Twitter hesabından, Prof. Dr. Sancar'ın bugün Anadolu Ajansında yayımlanan, "Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar: Türkiye'de olsam kuyruğa girer aşı yaptırırdım" başlıklı haberini paylaştı.

Son dakika haberi... Aziz Sancar'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Şimdi Türkiye'de olsaydım yaptırırdım

Bugün Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile görüştüğünü belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu açıklamada bulundu:

"Hocamıza bugün basında da yer alan Bakanlığımızın aşı konusundaki stratejisini destekleyen açıklamalarından dolayı teşekkürlerimi ilettim. Hocamızın cesaretlendirici sözlerine minnettarım."
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