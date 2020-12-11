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  • Son dakika haberi... Aziz Sancar'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Şimdi Türkiye'de olsaydım yaptırırdım
11 Aralık 2020 Cuma 10:43 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Aziz Sancar'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Şimdi Türkiye'de olsaydım yaptırırdım

Son dakika haberi... Aziz Sancar'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Şimdi Türkiye'de olsaydım yaptırırdım

Son Dakika Haberleri.. Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar son dakika koronavirüs açıklamasında bulundu. Sancar, "Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım." ifadelerini kullandı.

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, "Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım." dedi. Bulaşıcı hastalıklar ve aşı konusunda uzman olmadığının altını çizen Sancar, "O nedenle bu konuda Türk uzmanların söylediklerine bir katkıda bulunmam mümkün değildir. Türkiye'de olsaydım Türk hekimlerinin tavsiyelerine uyardım." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre, sosyal medya kullanmadığını ancak biri veya birilerinin "Aziz Sancar" adını kullanarak aşı karşıtı tweetler attığını aktaran Sancar, "Ayıp, günah ve bence bunu yapan veya sahte olduğunu bilerek yayanlar kanunen takip edilip cezalandırılmalıdır." görüşünü dile getirdi.

Bu tür paylaşımların halkın kafasını karıştırıp insanların aşı olmasını engelleyerek hayatını tehlikeye sokabileceğini ifade eden Sancar, şunları kaydetti: 

"Bunu ne sebeple yapıyorlar bilmiyorum. Aşının partisi yok. Bu aşıyı Çin'den satın alıp Türkiye'de kullanmaya karar veren politikacılar değil bizim halk sağlığı uzmanlarıdır. Bu aşı veya Rus, Amerikan veya Türk kardeşlerimizin Almanya'da ürettiği aşılardan hangisi daha etkili bilemiyorum. Çünkü bu işin uzmanı değilim. Ama inanıyorum ki hepsinin koruyucu faydası var ve halkımızın Türkiye'de halihazırda mevcut olan aşıyı kullanmasını ve sağlık uzmanlarından başka hiçbir kimsenin sözünü dinlememelerini tavsiye ederim. Dediğim gibi simdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım."
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