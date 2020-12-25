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  • Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Biontech ile anlaşma imzalandı
25 Aralık 2020 Cuma 21:16 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Biontech ile anlaşma imzalandı

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Biontech ile anlaşma imzalandı
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biontech ile koronavirüs aşısı için anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen BioNTech aşısıyla ilgili anlaşmanın bu gece 04.30 itibarıyla imzalandığını, bu kapsamda bu yıl için ayrılan 550 bin doz aşının yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında Türkiye'ye gelmesinin beklendiğini bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, BioNTech aşısıyla ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün açıkladığını anımsattı.

Anlaşmanın bu gece 04.30 itibarıyla imzalandığını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir."

Bakan Koca, gecikmenin nedeninin üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili sorumluluk kabul etmek istememesi olduğunu belirterek, şu bilgiyi paylaştı:

"Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan onam alınacak."

Bu anlaşmanın hayata geçmesinde, engellerin ortadan kalkmasında Prof. Dr. Uğur Şahin'in büyük emeklerinin bulunduğunu vurgulayan Koca, "Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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