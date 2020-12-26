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  • Sağlık Bakanı Koca'dan 4 ilin yetkilileriyle koronavirüs toplantısı
26 Aralık 2020 Cumartesi 00:00 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan 4 ilin yetkilileriyle koronavirüs toplantısı

Sağlık Bakanı Koca'dan 4 ilin yetkilileriyle koronavirüs toplantısı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Ankara, Hatay ve Adana illerinin valileri, sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile koronavirüs salgınına ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bursa, Ankara, Hatay ve Adana illerinin valileri, sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla koronavirüste son duruma ilişkin toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bursa, Ankara, Hatay, Adana Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla bu illerimizde salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olması sevindirici. Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz."

"BURSA: Yatak doluluk oranı %52’ye, yoğun bakım doluluk oranı %70’e düştü. ANKARA: Yatak doluluk oranı %52’ye, yoğun bakım doluluk oranı %65’e düştü."

"HATAY: Yatak doluluk oranı %54’e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen %86. ADANA: Yatak doluluk oranı %62’ye gerilemiş olmasına rağmen yoğun bakım doluluğu halen %78."

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