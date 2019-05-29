O yayınevinden skandal pedofili savunması!

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Doğan Kitap tarafından yayımlanan ”Mahrem" isimli kitabının 238, 239 ve 240. sayfalarında Elif Şafak’ın Abdullah Şevki’yi aratmayacak iğrençlikte satırlar kaleme aldığı görüldü. Çocuk istismarına açıkça yer verilen kitabın hali hazırda birçok online satış sitesinden de satımına devam edildiği tespit edildi.

PEDOFİLİ İÇEREN SATIRLARI BÖYLE SAVUNDULAR!

Aksam.com.tr’nin, ”Doğan Kitap pedofili içeren satırlara nasıl müsaade etti?” sorusunu mail üzerinden cevaplayan Doğan Yayınevi:

“Elif Şafak’ın on dokuz yıl önce yayınlanmış ve çok başarılı olmuş bir romanı Mahrem. Elif Şafak bu kitabında, tüm diğer kitaplarında olduğu gibi kadın kimliğinden ve mağdurlardan yana tavır alıyor. Pedofili kurbanı bir kadının çektiği acıları, bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla bu kitabın, bugün sürmekte olan tartışmalarla bir alakası olmadığını düşünüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

PEDOFİLİ NEDİR?

Pedofili, Yunanca Pedos (çocuk) sözcüğünden gelmektedir. Bu kişiler cinsel açıdan tatmin olabilmek için ergenliğe girmemiş çocuklarla fiziksel ve genellikle de cinsel temas kurarlar. Pedofili ya da sübyancılık, yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan iğrenç bir sapkınlıktır. Bu sapıklığa sahip kişilere pedofil ya da sübyancı denir.