Elif Şafak'ın skandal romanı Mahrem'e ödül veren Türkiye Yazarlar Birliği neden susuyor?

Abdullah Şevki isimli şahsın, “Zümrüt Apartmanı” kitabında yayımladığı çocuk istismarına ilişkin ifadelerin gün yüzüne çıkması Türkiye'de şok etkisi yaratmış, kamuoyundan gelen yoğun tepki sonucu söz konusu şahıs gözaltına alınmıştı.

Henüz olay gündemdeki sıcaklığını korurken benzer ifadelerin Elif Şafak tarafında da kullanıldığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ SESSİZ

Türkiye Yazarlar Birliği 2000 Yılı "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülü" kapsamında Elif Şafak’ın skandal romanı Mahrem’e en iyi roman ödülü verdi. İçerisinde skandal pedofili içerikleri bulunan bu romana neden ödül verildiğini sormak için Türkiye Yazarlar Birliği ile iki kere iletişime geçtik. Konuyu iletmemize rağmen muhatap bulamadık. Kamuoyu, Türkiye Yazarlar Birliği’nin bu konuyla ilgili sessizliğini merak ediyor.