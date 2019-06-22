Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama sayfası tıkla öğren!

Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama sayfası oy kullanacak İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul seçmeni, YSK’nın 31 Mart’ta yapılan Büyükşehir Belediye seçimine ilişkin “yenileme” kararı çerçevesinde yarın sandık başına gidecek. 31 Mart’taki seçmen listeleri geçerli olacak. Saat 08.00’de başlayıp, saat 17.00’de sona erecek seçimde 10 milyon 560 bin 963 seçmen, İstanbul genelinde kurulacak 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak. İşte nerede oy kullanacağım sorusunun yanıtı...

KISITLI SEÇMENE ŞERH

Kısıtlı olduğu halde 31 Mart’ta oy kullanan, ancak yapılan itirazlar sonucu kısıtlılığı ortaya çıkan kişiler ile 31 Mart’tan sonra aldığı hüküm, askerlik ve vefat nedeniyle seçme hakkını kaybedenlerin listedeki isimlerinin yanına “oy kullanamaz” şerhi düşülecek. Oy verme saati sona erdiğinde, oylarını kullanmak için sıra bekleyen varsa, Sandık Başkanı tarafından yapılacak sayım ve kimlik tespiti ile bu seçmenler oy verebilecekler. Seçim yasakları bugün saat 18:00’de başlayacak, yayın yasağı yarın saat 21.00’de sona erecek.

YASAKLARA DİKKAT

• Haksız oy temin edenlere 1 yıldan 3 yıla hapis cezası,

• Seçmenin oyunu kullanmasına engel olana 4 yıla kadar hapis,

• Seçmene herhangi bir müdahale, telkin veya tavsiyede bulunanlar 3 aydan 1 yıla hapis cezası,

• Seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs edenler 2-5 yıla hapis cezası,

• Başkasının adına oy vermeye teşebbüs edene 3-5 yıla kadar hapis.

TEK PUSULA TEK ZARF

• Sandığa giderken üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan; Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi belgelerden birini mutlaka yanınıza alın.

• Nerede ve kaç no’lu sandıkta oy kullanacağınızı gösteren seçmen bilgi kağıdını da beraberinizde götürün.



NASIL OY KULLANACAĞIZ?

• Kabine girmeden telefonunuzu sandık kuruluna bırakın.

• Seçmen bilgi kağıdınızı ve kimliğinizi sandık kurulu görevlisine verin ve listede adınızı bulun. Size beyaz renkte tek oy pusulası, tek zarf ve üzerinde “evet” veya “tercih” yazan mühür verilecek.

• Birleşik oy pusulasında tercih ettiğiniz partinin altındaki yuvarlak alana “evet” mührünü basın. Mührün dışarı taşmamasına dikkat edin.

• Oy pusulasının bulunduğu zarfı şeffaf sandığa atın. Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yeri imzalayın



SANDIĞA GİTMEDEN ÖNCE NEREDE OY KULLANACAĞINIZI ÖĞRENİN

YSK NEREDE OY KULLANACAĞIM SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET YURT İÇİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

Vatandaşlar, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.





Kimlik belgesi yanınızda olmalı

Oy verme günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

Oy pusulasını alıp kabine geçmelisiniz

Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması, birleşik oy pusulalarının düzgün bir şekilde katlanıp zarfa koyulması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Oyunuzu sandığa siz atın

Oy zarfını sandığa atın.

İmza atmayı unutmayın

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.



