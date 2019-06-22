Seçim sonuçları anketi: 23 Haziran için yapılmış son anketin sonuçları belli oldu!

Seçim sonuçları anketleri yakından takip edilmeye devam ediyor. 23 Haziran Pazar günü İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yapılacak. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında geçecek yarışta son anket sonucu da belli oldu. ORC Araştırma, 15 Haziran'da, İstanbul seçimlerine yönelik anket sonuçlarını ve açıklamış ve o gün yaptığı açıklamada "son anket çalışmasının 21 Haziran'da duyurulacağı" belirtilmişti.

İşte dün akşam saatlerinde açıklanan anket sonuçları

Binli Yıldırım: %49,8

Ekrem İmamoğlu: %49,4

Diğer: %0,8





ANKET SONUÇLARINDA KİM ÖNDE?

ORC araştırma şirketinin yaptığı ikinci anket çalışmasının sonucu geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Araştırmada vatandaşlara, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?” sorusu yöneltildi.

12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 6580 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan bu araştırmaya göre AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oy oranını yükselterek %48,3’e çıkardı. CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise %47,7 oy aldı. Diğer kategorisinde 0,6, kararsız kategorisinde ise %3,6 oy oranı oldu.





SEÇMEN LİSTELERİ GÜNCELLENECEK Mİ?

31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak.



YENİLENEN SEÇİMDE ADAY LİSTESİ DEĞİŞECEK Mİ?

31 Mart 2019'da yapılan seçime katılan siyasi partiler bu seçime de katılabilecek.

Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak ancak ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar ilgili seçim kurullarının belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019'da yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

ZİNCİRLEME USULSÜZLÜK

AK Parti’nin olağanüstü itiraz başvurusunda, zincirleme usulsüzlüklerin tespit edilip belgelendiği İstanbul Büyükşehir seçimlerinin, “tam hukuksuzluk” gerekçesiyle yenilenmesi istenmişti. Üç bavul dolusu belge ve tutanakla YSK’ya başvuran AK Parti, itiraza konu tespitler için “organize usulsüzlük” nitelemesi yapmıştı.

SANDIKLARDA İHLAL YAPILDI

AK Parti’nin başvurusunda, yasanın açık hükmünde belirtilen “devlet memuru sandık başkanı” ve “devlet memuru sandık üyesi” şartının binlerce sandıkta yerine getirilmediği belirtilmişti. AK Parti, devlet memuru olmayan 7 bine yakın sandık başkanı ile 13 binin üstünde sandık üyesinin isimlerini de YSK’ya sunmuştu.

ORGANİZE KAYDIRMA

AK Parti’nin olağanüstü itirazında, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a verilen binlerce oyun yasaya aykırı şekilde “geçersiz” kabul edilmesini, yeniden yapılan sayımla ortaya koyan tutanaklar da yer almıştı. İtirazda “ilçelere organize seçmen kaydırma” usulsüzlüğü de belgelenmişti.

KISITLILAR OY KULLANDI

Başvuruda 7 bin 623 kısıtlı seçmen ile 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra yaşamını yitiren bin 299 seçmenin oy kullanıp kullanmadığının araştırılması istenmişti.

VERİLEN EMSAL KARARLAR VAR

AK Parti olağanüstü itiraz başvurusunda, YSK’nın daha önceki yıllarda iptal kararı verdiği seçimler de emsal gösterildi. YSK 2002 Milletvekili Seçimi'nde Siirt, 2014 Yerel Seçimi'nde ise Yalova ve Ağrı’da seçimin iptali ve yenilenmesi yönünde karar vermişti. YSK bu kararlara ilişkin gerekçesini ise seçim sonuçlarını etkileyecek boyuttaki usulsüzlüklere dayandırmıştı.

YALOVA-AĞRI ÖRNEĞİ

YSK’nın 2014 Yerel Seçimleri'nde Yalova için verdiği seçimin iptali kararı da benzer bir gerekçe ile alınmıştı. Aynı seçimde Ağrı için de benzer gerekçeyle iptal kararı verilmişti.