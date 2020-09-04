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  3. NATO: Türkiye ile Yunanistan arası teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı
04 Eylül 2020 Cuma 14:01 | Son Güncelleme:

NATO: Türkiye ile Yunanistan arası teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı

NATO: Türkiye ile Yunanistan arası teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı

Son Dakika Haberleri.. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki çözüm arayışına ilişkin Türkiye ile Yunanistan arası teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Stoltenberg, "NATO, Almanya'nın siyasi müzakere çabasına dahil değil" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten Doğu Akdeniz'deki çözüm arayışına ilişkin açıklama geldi. Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki çözüm arayışına ilişkin Türkiye ile Yunanistan arası teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadığını belirtti

"MÜZAKERELERDEN AYRI TUTULMALI"

Teknik görüşmelerin siyasi müzakereden ayrı tutulması gerektiğini belirten Stoltenberg, "NATO, Almanya'nın siyasi müzakere çabasına dahil değil" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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