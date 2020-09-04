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  3. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Tehdit politikasından vazgeçmeliler
04 Eylül 2020 Cuma 12:11 | Son Güncelleme:

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Tehdit politikasından vazgeçmeliler

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Tehdit politikasından vazgeçmeliler
DHA

Türkiye-Yunanistan krizinde Ankara'dan, "Önkoşulsuz diyaloğa hazır olduğumuzu hatırlatırız" açıklamasının yapılmasına rağmen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak bir açıklama daha geldi.

Türkiye ile Yunanistan krizi tırmanırken devreye giren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iki ülke liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından iki ülkenin NATO bünyesinde “teknik görüşmelere başlama kararı aldıklarını” açıklamıştı.

DHA'da yer alan haberde Ankara'dan, "Önkoşulsuz diyaloğa hazır olduğumuzu hatırlatırız" açıklamasının yapılmasına rağmen Yunanistan'dan krizi tırmandıracak bir açıklama daha geldi.

"TEHDİT POLİTİKASINDAN VAZGEÇMELİ"

Doğu Akdeniz krizinde geri adım atmayan Türkiye için Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeliler" açıklamasında bulundu

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