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  3. MSB: Bugün İdlib bölgesinde 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

MSB: Bugün İdlib bölgesinde 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

MSB: Bugün İdlib bölgesinde 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, bugün 55 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir. " ifadesi kullanıldı. 


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