Başkan Erdoğan 'her yerde vuracağız' demişti! Esed rejimi ÇNRA ile vuruluyor!

Rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üslere yaptığı saldırıların ardından Türkiye'den açıklamalar peş peşe geldi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "rejim güçlerine en güçlü şekilde karşılık verilerek vurulacak" açıklamasında bulundu. TSK ise rejim güçlerine nefes aldırmamaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye mesajından sonra bölgede sıcak saatler yaşanmaya başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN "HER YERDE VURURUZ" RESTİ ÇEKMİŞTİ

Türkiye ile birlikte hareket eden Suriyelilerin rejimi Soçi Mutabakatı sınırlarının ötesine atmak üzere harekete geçtiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İdlib’de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları artık eskisi gibi rahat hareket edemeyeceklerdir. Karada da rejim güçlerini aynı şekilde belirlediğimiz sınırların ötesine kadar kovalayacağız. Adana Mutabakatı’nın gereği bu, bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib’de ve Soçi Muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum.

Türkiye’yi hedef alan herkes, bunun bedelini sadece saldırı alanında değil, her yerde ödeyecektir. Harekat bölgelerimize yönelik tacizlere ilişkin karşılık özellikle hakkımızdır, hakkımızı da gerektiğinde 1’e 10 misliyle vereceğimiz, en küçük bir ihlali dahi affetmeyeceğimiz bir döneme girdik. Şehitlerimizin bir tek damla kanını dahi teröristlerin ve rejimin tüm güçlerine değişmeyiz. İdlib başta olmak üzere Suriye halkının hayatta kalma ve onurunu koruma mücadelesine destek vermek hem tarihi hem ahlaki hem insani sorumluluğumuzdur. Şayet bunun için hesap vermemiz gerekiyorsa her platformda göğsümüzü gere gere ve her türlü bedeli ödeyerek onu da yaparız. Mehmetçiklerin kanının döküldüğü bir yerde, kendini ne kadar büyük görürse görsün, hiç kimsenin güvende olamayacağını da burada açıkça söylüyorum."

TSK'NIN VURDUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

TSK, Halep'in batısında ilerleme girişiminde bulunan Esed rejimi hedeflerini vurdu. TSK'nın çok namlulu roket atar (ÇNRA) ile Esad rejimini vurduğu anlar kameraya yansıdı.